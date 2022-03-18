Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK operasyonunda 10 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında PKK ile terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, terör örgütü adına bazı kişileri tehdit ederek para topladıkları yönünde ihbarlar bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında il genelinde belirlenen 15 adrese baskın yapan polis, 10 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.