Son dakika haberleri | İstanbul'da terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı Son dakika haber... İstanbul'da, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul'da, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde Gazi Mahallesi alanında faaliyet gösteren, örgüt adına esnaftan para toplayan ve cezalandırma eylemlerinde bulunan C.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da aranan zanlı, Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Semra Orkan - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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