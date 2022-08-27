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Son dakika gündem: İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Son dakika gündem: İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi yakalandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda,   PYD/ Ypg terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul YPG Güncel Haberler Son Dakika

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