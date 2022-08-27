Son dakika gündem: İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi yakalandı. İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, PYD/ Ypg terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul YPG Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.