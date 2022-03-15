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Son dakika haberleri! İstanbul'da park halindeyken yanan aracı itfaiye söndürdü

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haberleri! İstanbul'da park halindeyken yanan aracı itfaiye söndürdü

Son dakika haberine göre İstanbul Sancaktepe'de park halindeyken motoru alev alan otomobildeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de park halindeyken motoru alev alan otomobildeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Ali Y, 34 DMF 078 plakalı otomobilini Fatih Mahallesi Baharlı Sokak'taki evinin önüne park etti.

Bir süre sonra motor kısmından alev alan otomobile ilk müdahaleyi, sürücü ile komşuları yangın tüpüyle yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle aracın motorunda büyük hasar meydana geldi.

Son dakika haberleri! İstanbul'da park halindeyken yanan aracı itfaiye söndürdü

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sancaktepe, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Haberler

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