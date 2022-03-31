Son dakika haberi... Otomobil ile tırın karıştığı kazada araçlarda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Tuzla'da seyir halindeki otomobil ile çarptığı tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, içinde yük bulunan bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından tırın dorsesi ile otomobil alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesi ve otomobilde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapıyor.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik, yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.