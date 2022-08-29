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Son dakika haberleri! İstanbul'da konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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Son dakika haberleri! İstanbul'da konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: İstanbul Kağıthane'de bir konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de bir konserde çıkan kavgada 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hasbahçe'deki mesire alanında düzenlenen konserde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Büyüyen kavgada 36 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli Hakan D, 2 polis ile 3 vatandaşı bıçakla yaralayarak olay yerinden otomobille kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri söz konusu aracı durdurarak zanlıyı olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hakan D, tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

Kağıthane İstanbul kavga Güncel Haberler Son Dakika

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