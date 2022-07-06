Son dakika haberleri | İstanbul'da İranlı Vardanjani'nin öldürülmesine ilişkin davada karar

İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjani'nin Şişli'de öldürülmesine ilişkin aralarında Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak ve Veli Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Cengiz Akin ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, önceki celse savcının açıkladığı görüşe karşı tarafların savunma ve beyanları alındı.

Sanıklardan Abdulvahhab Koçak, mütalaada lehine olan hiçbir hususun yer almadığını öne sürerek, "Görüntülerle ilgili alınan bilirkişi raporunda 'kulağı ve burnu benziyor' denmiş. Benim kulağım kepçe değil ki benzesin. Zaten bir iddianame hazırlanmış, Orhan Pamuk'un romanları gibi. Mağdurum, beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da olayla bir ilgileri olmadığını savunarak, beraatlerini istediler.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdulvahhab Koçak'ı, Vardanjani'yi "tasarlayarak kasten öldürme" ve şikayetçi Nuri Özden'i "olası kastla yaralama" suçlarından müebbet ile 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Cengiz Akin'in, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl hapsine hükmeden heyet, sanık Veli Sarı ve Birol Özdemir'i aynı suçtan 12'şer yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

Heyet, sanık Siavash Abazari Shalamzari'yi, "resmi belgede sahtecilik" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr ve Ali Esfanjani'nin dosyasının ayrılmasını kararlaştıran heyet, sanıklar Seyed Mohammad Reza Razavi, Ehsan Ghominejad, Sina Forouhar, Houtan Khezerlou, Amin Parvazi ve Aşkın Bulduk'un ise kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarine karar verdi.

Heyet, sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin ve Veli Sarı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme başkanından muhalefet şerhi

Karara muhalefet şerhi düşen mahkeme başkanı, Abdulvahhab Koçak'ın maktulü silahla öldürdüğüne dair delil bulunmadığını, görüntülerin flu olduğunu, bilirkişi raporlarında net teşhis yapılamadığını ve sanıkların en baştan beri suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Sanıklar Cengiz Akin ve Veli Sarı'nın olay anında orada olmadıklarının tespit edildiğini kaydeden mahkeme başkanı, "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesine işaret ederek, Siavash Abazari Shalamzari, Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin, Veli Sarı ve Birol Özdemir'in beraat etmeleri gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 14 Kasım 2019'da, Masoud Molavi Vardanjani'nin Şişli'de sanık Ali Esfanjani'yle yürüdüğü sırada, sanık Abdulvahhab Koçak tarafından silahla öldürüldüğünü hatırlatmıştı. Koçak'ın Vardanjani'ye 11 el ateş ettiğinin aktarıldığı mütalaada, 6 merminin isabet ettiği Vardanjani'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti. Mütalaada ayrıca olay yerinde tesadüfen bulunan Nuri Özden'in de isabet eden mermi nedeniyle yaralandığı ifade edilmişti.

Abdulvahhab Koçak'ın, HTS kayıtlarına göre olaydan iki gün önce Adıyaman'dan İstanbul'a geldiğinin belirlendiği kaydedilen mütalaada, sanığın bir gün öncesinde olay yerinde keşif yaptığına yer verilmişti. Mütalaada, sanık Koçak'ın, Ali Esfanjani ile buluşması, olaydan kısa süre önce silahı temin etmiş olması, Vardanjani'yi sanık Esfanjani'yle yürüdüğü yöne doğru takip etmiş olması ve olaydan sonra saklanacağı yerin önceden planlanmış olmasının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Koçak'ın öncesinde cinayeti tasarladığının anlaşıldığı kaydedilmişti.

Tutuklu sanık Abdulvahhab Koçak'ın cinayetin ardından firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin Bakırköy'deki evine götürüldüğü aktarılan mütalaada, sanık Birol Özdemir'in nezaretinde, 12 gün boyunca burada saklandığı belirtilmişti.

İddianameden

İddianamede suçun azmettiricileri olarak yer alan sanıklar Naci Şerifi Zindaşti, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr, Seyed Mohammad Reza Razavi ile Amin Parvazi'nin, "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu.

Tetikçi olduğu öne sürülen Abdulvahhab Koçak hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "olası kastla yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, firari sanık Ali Esfanjani'nin "tasarlayarak öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu.

İddianamede, sanıklar Cengiz Akin, Veli Sarı, Birol Özdemir, Ehsan Ghominejad, Sina Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk'un "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, sanık Siavash Abazari Shalamzari'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyordu.