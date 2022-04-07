Son dakika haberi... İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 16 gözaltı

İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 12 Mart 2022 tarihinde Sultangazi'de 12 Mart 1995 gazi olaylarını anma yürüyüşünde, DHKP/C Terör Örgütü adına örgütsel pankart açan ve sloganlar attan 23 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

Demirören Haber Ajansı / Güncel