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Son dakika haberi... İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 16 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 12 Mart 2022 tarihinde Sultangazi'de 12 Mart 1995 gazi olaylarını anma yürüyüşünde, DHKP/C Terör Örgütü adına örgütsel pankart açan ve sloganlar attan 23 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, Güncel, Haberler

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