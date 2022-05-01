İSTANBUL'DA BUGÜN 22 BİN 171 POLİS GÖREVLİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA BUGÜN 22 BİN 171 POLİS GÖREVLİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İSTANBUL'DA BUGÜN 22 BİN 171 POLİS GÖREVLİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs önlemleri kapsamında il genelinde 22 bin 171 polisin görev yaptığını açıkladı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs önlemleri kapsamında il genelinde 22 bin 171 polisin görev yaptığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Etkinliklerin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu, Taksim, Şişli'de alınan tedbirler kapsamında ve Maltepe miting alanında toplam 10 bin 196, ilimiz genelinde 1 Mayısla ilgili alınan tedbirler kapsamında ise  22 bin 171 polis görevlendirilmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs, Şişli, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title