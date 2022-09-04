Son dakika haber: Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Uğur Mumcu Mahallesi 2288. Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkarıp yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle binanın giriş bölümünde hasar oluştu. İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Uğur Mumcu Mahallesi 2288. Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkarıp yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın nedeniyle binanın giriş bölümünde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok Sultangazi İstanbul İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.