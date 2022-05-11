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Son dakika haberleri... İstanbul'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Son dakika haberleri... İstanbul'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Beylikdüzü'nde, apartmanın 6. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde, apartmanın 6. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ayla Kartal (52), henüz bilinmeyen nedenle Barış Mahallesi'nde apartmanın 6. katındaki dairesinin balkonundan düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kartal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Barış Mahallesi, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Haberler

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