Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: İstanbu'da 7 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbu'da 7 ilçede terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da da faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler yönelik 7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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