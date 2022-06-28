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Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

Son dakika haberler... Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastanenin Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu.

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastanenin Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ece,  "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durması ile hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

"AYRINTILI AÇIKLAMAYI AİLESİ YAPACAK "Prof. Dr. Ece, "Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur ve belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem kardiyak hem de solunum sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da kalbe yük bindiriyor. Bu nedenle tabii ki yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil.  Son günlerde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığıyla ilgili bilgim yok ama zannediyorum daha ayrıntılı açıklamayı ailesi yapacaktır" dedi.

- Karaköse
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cüneyt Arkın Güncel Haberler Son Dakika

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