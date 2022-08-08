Son dakika haberleri | İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE DENİZDEKİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA
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Gelen son dakika haberlerine göre BÜYÜKÇEKMECE'de Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup arasında kavga çıktı.
Olay, saat dün 15.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel