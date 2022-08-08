Son dakika haberleri | İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE DENİZDEKİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA Gelen son dakika haberlerine göre BÜYÜKÇEKMECE'de Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup arasında kavga çıktı. BÜYÜKÇEKMECE'de Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonları kamerasına yansıdı. Olay, saat dün 15.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Büyükçekmece Kumburgaz İstanbul kavga Güncel Haberler Son Dakika

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