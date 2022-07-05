Son dakika haberleri | İSTANBUL-BEYKOZ'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

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Son dakika haberleri | İSTANBUL-BEYKOZ'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: BEYKOZ'da Pazar günü çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalarda B.N. isimli şüpheli gözaltına alındı.

BEYKOZ'da Pazar günü çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalarda B.N. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz Pazar günü saat 11: 30 sıralarında Beykoz'da ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülmüştü. Polisin takibi sonucu, orman sınırında şüpheli hareketlerde bulunduğu tespit edilen B.N gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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