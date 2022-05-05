Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada - Haberler

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Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi.

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2205. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Patlama, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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