Son dakika haberleri! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TEKEL BAYİSİNDEKİ KAVGA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre BAĞCILAR'da tekel bayisinde parası yetmen müşteriyle iş yeri sahibi arasındaki kavgaya çevredekilerde dahil oldu.
Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki 19 Haziran Pazar günü saat 00.30 sıralarında tekel bayiinden alkol alan müşterinin parası yetmeyince işyeri sahibiyle tartışmaya başladı. Çevredekilerinde dahil olmasıyla tarışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkol şişeleri kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonladırırken, kavgaya karışanları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel