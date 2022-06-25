Son dakika haberleri! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TEKEL BAYİSİNDEKİ KAVGA KAMERADA Son dakika habere göre BAĞCILAR'da tekel bayisinde parası yetmen müşteriyle iş yeri sahibi arasındaki kavgaya çevredekilerde dahil oldu. –BAĞCILAR'da tekel bayisinde parası yetmen müşteriyle iş yeri sahibi arasındaki kavgaya çevredekilerde dahil oldu. Alkol şişeleri, kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki 19 Haziran Pazar günü saat 00.30 sıralarında tekel bayiinden alkol alan müşterinin parası yetmeyince işyeri sahibiyle tartışmaya başladı. Çevredekilerinde dahil olmasıyla tarışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkol şişeleri kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonladırırken, kavgaya karışanları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Bağcılar Güncel Haberler Son Dakika

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