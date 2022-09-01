Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DE KAMYONET YANGININDA DEODORANT KUTUSU İDDİASI Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de beyaz eşya ve mobilya mağazasına ait nakliye kamyonetinde yangın çıktı. ARNAVUTKÖY'de beyaz eşya ve mobilya mağazasına ait nakliye kamyonetinde yangın çıktı. Yangının kamyonetteki deodorant kutusunun patlaması sonrası çıktığı öne sürüldü. Yangın bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Yunusemre Mahallesi'nde Gölcük sokakta park halindeki kamyonette çıktı. İddiaya göre kamyonette bulunan bir deodorantın sıcak havayla birlikte patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede kamyoneti sardı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araç ve araç içindeki bazı beyaz eşya ve mobilyalar hasar gördü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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