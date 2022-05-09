Son dakika haberleri! İSTANBUL ADLİYESİ'NDE KATİP ADAYLARININ SINAV YOĞUNLUĞU

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu. İstanbul Adliyesi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için toplam 384 sözleşmeli icra ve zabıt katibinin alınacağı sınav için 3 bin 233 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 1 Mart 2022 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince uygulama sınavı yapılıyor. Adliyenin atrium alanında sabat saat 08.00 saatlerinden itibaren sınav yoğunluğu yaşanıyor. Klavye sınavına girmek için adliyeye gelen adaylar, kuyruk oluşturdu. Bazı adaylar sınav sırasını banklarda beklerken, bazıları da yerlere veya merdivenlere oturarak bekledi. Bazı adayların yanlarında klavye getirerek pratik yapması dikkat çekti. Adaylar, gruplar halinde sınav odasına alınarak, 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmaları isteniyor. Adaylar bu aşamayı geçerse sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

TOPLAM 384 SÖZLEŞMELİ KATİP ALINACAK

Görüntü dökümü

-Genel ve detaylar

Demirören Haber Ajansı / Güncel