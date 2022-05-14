Son dakika haberleri | İsrailli Bakan'dan Filistinli gazetecinin cenazesindeki şiddete 'ahlaki felaket' değerlendirmesi

İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı İsavi Feric, İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi sırasında İsrail polisinin uyguladığı şiddeti "ahlaki bir felaket" olarak nitelendirdi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'in sol partilerinden Meretz milletvekili ve kabinede bakanlık yapan Feric, Holon kentinde katıldığı bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenazesine katılanlara saldırmasını değerlendirdi.

Feric, "Gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki bazı polis memurlarının davranışı ahlaki bir felaketti ve İsrail'in imajını zedeledi." ifadelerini kullandı.

"Polisin Filistin bayraklarından korkmasını anlayamıyorum. Filistin bayrağı yasaları ihlal etmiyor" diyen Feric, "Filistinli bakanlarla oturduğumda, müzakere masasında İsrail ve Filistin bayrakları var." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güçleri, öldürdüğü Ebu Akile'nin cenazesine de saldırdı

İsrail güçleri, Filistinli Hristiyan gazeteci Ebu Akile'nin naaşını Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinden cenaze töreninin yapılacağı kiliseye doğru götürmek için omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin tabutunun düşme tehlikesi yaşaması, tepkilere neden olmuştu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurulmuştu.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.