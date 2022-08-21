Son dakika haberleri | İsrail mahkemesi açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, 160 günü aşkın süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin tahliye talebini reddetti.

Avukat Ahlam Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine devam eden müvekkili Avavde'nin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Haddad, Yüksek Mahkemenin, müvekkili Avavde'nin serbest bırakılması için yaptıkları talebe, "idari tutukluluğun dondurulması kararını teyit etmekten fazla bir şey yapılamayacağı" şeklinde yanıt verdiğini ve bu cevapla tahliye talebini reddetmiş olduğunu ifade etti.

Avukat Haddad, Yüksek Mahkemenin, "Avavde'nin idari tutukluluğunun dondurulması kararının, durumuna uygun olduğunu düşündüğünü" aktardı.

En son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini hakkında verilen "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 15 Ağustos'ta, açlık grevi nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Avavde'nin tahliye talebini reddetmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, 19 Ağustos'ta, Avavde'nin idari tutukluluğunun dondurulduğunu duyurmuştu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.