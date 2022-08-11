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Son dakika haberleri... İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan 10 yaşındaki Leyan eş-Şair, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda başından yaralanan 10 yaşındaki Leyan eş-Şair, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 5 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda yaralanan Şair'in, yaralı diğer iki çocukla tedavi için 2 gün önce Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesine sevk edildiğini aktardı.

Açıklamada, Şair'in aldığı yara nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Makasıd Hastanesinin açıklamasına dayandırdığı haberinde ise Şair'in İsrail'in attığı füze parçasının başına isabet etmesi ve beyninde hassas bölgelerin zarar görmesi sonucu "klinik ölü" olarak 9 Ağustos Salı günü hastaneye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de yaralanarak tedavi gören bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Şair'in hayatını kaybetmesiyle İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos Cuma günü başlattığı 3 gün süren saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48'e yükseldi.

AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

Filistin İsrail Kudüs Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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