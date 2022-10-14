Son dakika haberleri | İsrail güçlerince öldürülen Filistinli doktor son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika gündem haberi: Batı Şeria'da İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında Cenin Devlet Hastanesi önünde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Doktor Abdullah el-Ahmed için cenaze töreni düzenlendi.
Batı Şeria'da İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında Cenin Devlet Hastanesi önünde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Doktor Abdullah el-Ahmed için cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA / Güncel