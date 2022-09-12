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Son dakika haberleri... İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 23 kişiyi gözaltına aldı

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Son dakika haberleri... İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 23 kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haber... İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Devlete ait Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi.

İsrail güçleri ile Filistinli geçler arasında çıkan olaylarda ayağından yaralanan bir Filistinli Cenin'deki Er-Razi Hastanesine, yaralanan ve sağlık durumu hakkında henüz bilgi olmayan bir Filistinli de yine kentteki İbni Sina Hastanesine kaldırıldı.

İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında Filistinli bir kadın da başından hafif yaralandı.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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