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Son dakika haberleri | İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Son dakika haberleri | İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü

Son dakika haberi... İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre, Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 3 ölünün yanı sıra 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiği belirtildi.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

İsrail, Kamu, Güncel, Haberler

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