Son dakika haberleri | İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma
Son dakika haber: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin kuzeybatısındaki Sebastia kasabasında, İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin kuzeybatısındaki Sebastia kasabasında, İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi. Sebastia belediye başkanı Mohamed Azem, WAFA' ya yaptığı açıklamada, askerlerin kasabayı basıp kauçuk kaplı metal mermiler, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ateşlediğini söyledi.
AA / Güncel