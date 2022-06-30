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Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi

Son dakika haber... İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateşte aldığı yara nedeniyle 25 Haziran'da hayatını kaybeden ve naaşı dün teslim edilen Filistinli Muhammed Abdullah Hamid'in (16) cenazesi defnedildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateşte aldığı yara nedeniyle 25 Haziran'da hayatını kaybeden ve naaşı dün teslim edilen Filistinli Muhammed Abdullah Hamid'in (16) cenazesi defnedildi.

Ramallah'daki Filistin Sağlık Kompleksinden alınan Hamid'in naaşı, doğduğu yer olan Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesine getirildi ve kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanına defnedildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede Filistin bayrakları taşındı, İsrail'in ihlallerini kınayan sloganlar atıldı.

İsrail ordusu 24 Haziran'da, Yahudi yerleşimcilerin araçlarının geçtiği bir ana caddeye taş atacağı gerekçesiyle, Hamid'in gerçek mermiyle vurulduğunu belirtmişti.

Hamid, yaralanmasının ardından İsrail güçleri tarafından Kudüs'te İsrail'e ait Ayn Karim Haddasa Hastanesine kaldırılmıştı.

Filistin devlet televizyonu 25 Haziran'daki haberinde, bir gün önce aldığı yara nedeniyle Hamid'in hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İsrail makamları, Filistinli gencin naaşını Filistin tarafına dün teslim etmişti.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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