Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki mülteci kampı ve civardaki beldelere baskın düzenledi.

Baskınlarda Burkin beldesinden 21 yaşındaki Filistinli Ahmed Muhammed başına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti, 3 kişi de gerçek mermiyle yaralandı.

Filistinli direniş örgütü İslami Cihad Hareketi, Cenin'de öldürülen Filistinlinin mensubu olduğunu duyurdu.

İsrail güçleri 12 kişiyi gözalına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Cenin'e düzenlenen baskınlarda silahlı çatışmalar çıktığı ve 12 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 7 Nisan'da Tel Aviv'de üç İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı düzenledikten sonra öldürülen Filistinli Raid Hazım'ın ailesinin evi için yıkım emri çıkarıldığı kaydedildi.

Ramazan ayına girerken İsrail ve Filistin'de gerilim ve şiddet artmıştı. İsrail'de düzenlenen üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmiş, bu olaylarda saldırganlardan ikisinin Cenin beldesinden olduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusunun nisan boyunca işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlar ve çıkan olaylarda 4'ü çocuk en az 24 Filistinli öldürülmüştü.