Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
AA - Güncel
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Son dakika haber: Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Aramalarda kağıda emdirilmiş 1471 kullanımlık uyuşturucu madde, 4 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 zanlı serbest bırakıldı.
AA / Güncel