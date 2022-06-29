Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı Son dakika haber: Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aramalarda kağıda emdirilmiş 1471 kullanımlık uyuşturucu madde, 4 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 zanlı serbest bırakıldı. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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