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Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA - Güncel
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Son dakika haber: Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Aramalarda kağıda emdirilmiş 1471 kullanımlık uyuşturucu madde, 4 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 zanlı serbest bırakıldı.

AA / Güncel

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