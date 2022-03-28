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Son dakika haberleri: Isparta'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika haberleri: Isparta'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 648 gram tırnak altın ve 8 tarihi sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere ekiplerce el konuldu.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Haberler

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