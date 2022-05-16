Son dakika haberleri! Isparta'da park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı - Haberler

Son dakika haberleri! Isparta'da park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı
AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Isparta'da park halindeki otomobilin çizilerek, lastiğinin kesilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Isparta'da park halindeki otomobilin çizilerek, lastiğinin kesilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağlar Mahallesi'nde Ali Rıza Akgül, aracının ön lastiğinin kesildiğini fark edince yetkililerden yardım istedi. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın yanına gelen birinin aracı çizmesi, arka lastikle bir süre uğraştıktan sonra ön lastiği kesmesi yer alıyor.
AA / Yalçın Çelen - Güncel