Isparta'da kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Isparta'da kaçak tütün ele geçirildi

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da kaçak tütün ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi.

Isparta'da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine kent merkezinde bir adres ve otomobilde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 145 karton makaron, 35 kilogram kıyılmış tütün, 27 paket doldurulmuş sigara ve 1 sigara doldurma aparatı ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da kaçak tütün ele geçirildi

AA / Yalçın Çelen - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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