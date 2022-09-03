Isparta haberleri... Isparta Senirkent'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Gelen Isparta haberine göre Isparta Senirkent'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı Isparta'nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Isparta Senirkent'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ISPARTA - Isparta'nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Isparta Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - Güncel