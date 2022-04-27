Son dakika haberleri... Isparta'da çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Isparta'da çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika haberleri... Isparta'da çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Isparta'da bir evdeki çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir evdeki çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekipleri Işıkkent Mahallesi'nde bir evdeki çelik kasadan 500 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mahalledeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Ö.N, H.Ş ve A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Isparta, Güncel, Haberler

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