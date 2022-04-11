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Son dakika haberleri! Isparta'da 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika haberleri! Isparta'da 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Son dakika haber... Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu.

Tepeli Mahallesi'nde uzun süre odasından çıkmayan kızı Hatice Öcal'ın yanına giden anne, kızını yerde hareketsiz buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Öcal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Öcal'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta, Güncel, Haberler

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