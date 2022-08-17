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Son dakika haberleri! İspanya'daki orman yangını bölgesinden geçen trende facia: 20 yaralı

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Son dakika haber: - İspanya'daki orman yangını bölgesinden geçen trende facia: 20 yaralı İspanya'nın Valencia bölgesinde orman yangınının devam ettiği bölgeden geçen yolcu treninde paniğe kapılan yolcuların camları kırıp kaçmaya çalışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere en az 20 kişi yaralandı.

- İspanya'daki orman yangını bölgesinden geçen trende facia: 20 yaralı

VALENCİA - İspanya'nın Valencia bölgesinde orman yangınının devam ettiği bölgeden geçen yolcu treninde paniğe kapılan yolcuların camları kırıp kaçmaya çalışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere en az 20 kişi yaralandı.

İspanya'nın Valencia özerk bölgesindeki Castellon'da devam eden bir orman yangınında korku dolu anlar yaşandı. Sagunto'dan Zaragoza'ya giden bir yolcu treninde makinist, alevlerin demiryoluna doğru geldiğini görünce treni durdurup geri dönüş yapmaya karar verdi. Ancak bu sırada alevleri görerek paniğe kapılan bir grup yolcu, camları kırıp trenden atladı, ancak alevler vagona sıçradı. İspanyol demiryolu şirketi Renfe'nin sözcüsü, "Ateşle çevrili olduklarını gördüklerinde trene geri döndüler ve birçoğunda yanık oluştu" ifadelerini kullandı. İspanyol yetkililer, trende 48 yolcunun bulunduğunu, 3'ü ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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