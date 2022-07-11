Son dakika: İŞ İNSANI BABASI VE ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ TEKNE KAZASINDAN 150 METRE YÜZEREK KURTULMUŞ Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala'nın (47) hayatını kaybettiği kazanın ardından sürat teknesi çekici yardımıyla karaya çıkarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala'nın (47) hayatını kaybettiği kazanın ardından sürat teknesi çekici yardımıyla karaya çıkarıldı. Kazanın bilançosu gözler önüne serilirken, sürat teknesinin alt kısmında büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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