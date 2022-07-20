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Son dakika haberleri! İran'ın batısında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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Son dakika haberleri! İran'ın batısında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İran'ın batısındaki Irak sınırından ülkeye sızmak isteyen "terörist bir grup" ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada İranlı iki asker yaşamını yitirdi.

İran'ın batısındaki Irak sınırından ülkeye sızmak isteyen "terörist bir grup" ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada İranlı iki asker yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kürdistan eyaletinin Sınır Muhafızları Komutanı Albay Arif Sepehri, dün gece Bane ve Pave ilçelerindeki iki sınır noktasından ülkeye sızmak isteyen "terörist bir grup" ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışma sonucunda iki sınır muhafızının hayatını kaybettiğini aktaran Sepehri, teröristlerin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Sepehri, terörist olarak nitelendirdiği kişilerin hangi örgüte mensup olduğundan ise söz etmedi.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Irak İran Güncel Haberler Son Dakika

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