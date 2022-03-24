Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü - Haberler

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Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Lübnan, İran, Güncel, Haberler

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