Son dakika haberleri | İran'da Nevruz Bayramı tatili boyunca trafik kazalarında 380 kişi öldü

İran'da Nevruz Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 380 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Trafik Polisi Başkan Vekili Siyaveş Muhibbi, Nevruz Bayramı tatili boyunca ülke genelinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi.

Tatil boyunca 16 Mart'tan bu yana yaşanan trafik kazalarındaki can kayıplarının endişe verici olduğunu söyleyen Muhibbi, "Maalesef Nevruz yolculuklarıyla ilgili trafik kazalarında bugüne kadar 380 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

İranlı yetkili, kazaların en yaygın nedenlerinin hız, hatalı sollama ve dikkatsizlik olduğunu belirtti.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (1401 yılı) 21 Mart'ta başladı.

İranlılar yaklaşık 2 hafta süren Nevruz tatili boyunca yoğun şekilde aile ziyaretleri ve geziler gerçekleştiriyor. Bu durum şehirler arası yollarda trafik kazalarının artmasına neden oluyor.

Dünyada trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının en yüksek olduğu ülkelerden olan İran'da geçen yıl yaklaşık 18 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.