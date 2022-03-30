Son dakika haberleri... İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada 1 polis öldü

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı bir kişi arasında çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Buşehr eyaletine bağlı Deylem İlçesi Emniyet Müdürü Ali Yari, dün gece meydana gelen çatışma ile ilgili bilgi verdi.

Yari, "Deylem ilçesinde devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle silahlı bir kişi arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda Asteğmen Nevid Musevi hayatını kaybetti." dedi.

Çıkan çatışmada Üsteğmen Celil Dazeh'nin de yaralandığını dile getiren Yari, saldırganın karanlıktan yararlanarak olay yerinden kaçtığını belirtti.

Yari, kimliği belirlenen saldırganı arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.