İran'da kamyonla minibüs çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı Güncel Haberler İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir kamyon ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Can kayıpları nedeniyle Şuşter'de iki gün yas ilan edildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın Şuşter ilçesini Dezful kentine bağlayan çevre yolunda sabah meydana gelen kazada bir kamyon, işçi taşıyan minibüsle çarpıştı. 16 ÖLÜ, 8 YARALI Acil durum ekipleri ile 11 ambulans olay yerine sevk edildi. Eyalet sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. 2 GÜN YAS İLAN EDİLDİ Trafik kazasındaki can kayıpları nedeniyle Şuşter'de iki gün yas ilan edildi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Dursun İran Dünya Güncel Haberler

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