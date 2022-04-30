Son dakika haberleri: Iraklı öğrencilerin iftarında zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldular
Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Son dakika haber: SAMSUN'da, Irak uyruklu öğrenci derneğinin düzenlediği iftar programına katılan 80'e yakın kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
SAMSUN'da, Irak uyruklu öğrenci derneğinin düzenlediği iftar programına katılan 80'e yakın kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören Iraklı öğrencilerden oluşan dernek tarafından dün akşam iftar organizasyonu düzenlendi. Programa katılan çoğu Iraklı 80'e yakın kişi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere gitti. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Devler Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bulunan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, iftar programıyla ilgili soruşturma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel