Son dakika haberleri... İnşaattan düşen boya ustası öldü

GAZİANTEP'te, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen boya ustası Bilal Ömer Faraç (37) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Oğuzeli'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ evi inşaatında çalışan Bilal Ömer Faraç, 2'nci katta boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. İşçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, boya ustası Faraç'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. 3 çocuk babası Faraç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bilal Ömer Faraç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.