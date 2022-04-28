Son dakika haberleri: İlkokul öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ilkokulda görevli öğretmen, 4 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Salihli'de bir ilkokulda görevli öğretmen T.G.'nin (61) öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiası üzerine öğretmen gözaltına alındı. İlk etapta görevden uzaklaştırılan ve toplam 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

(Behzat Akcan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel