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Son dakika haberleri | İkiz pandalar ilk kez kameralar karşısında

AA - Madrid Hayvanat Bahçesi - Güncel
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Son dakika haber: Madrid'deki hayvanat bahçesindeki ikiz pandalar ilk defa basının karşısına çıkarıldı.

Madrid'deki hayvanat bahçesindeki ikiz pandalar ilk defa basının karşısına çıkarıldı. Hayvanat bahçesinin açılışının 50. yıldönümüne denk getirilen etkinliğe Kraliçe Sofia, Madrid Özerk Yönetim Başkanı İsabel Diaz Ayuso, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida ve Çin'in Madrid Büyükelçisi Wu Haitao da katıldı. Hayvanat bahçesinde 2021 Kasım'da doğan ikiz pandalar You You ve Jiu Jiu da burada tanıtıldı.

Son dakika haberleri | İkiz pandalar ilk kez kameralar karşısında

Son dakika haberleri | İkiz pandalar ilk kez kameralar karşısında

Son dakika haberleri | İkiz pandalar ilk kez kameralar karşısında

AA / Madrid Hayvanat Bahçesi - Güncel

Madrid, Güncel, Haberler

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