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Son dakika haberleri! İki evi kurşunlayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı (2)

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'da tabanca ve tüfekle iki eve ateş eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Çorum'da tabanca ve tüfekle iki eve ateş eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahabey Caddesi'nde iki adresten sabaha karşı gelen ev kurşunlama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen zanlılar M.Ü. (23) ve N.S.Y. (19) ile 18 yaşından küçük olduğu belirtilen İ.C.Ç, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, tabanca ve tüfekle evlere ateş ederken çekilen görüntüler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ü ile N.S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.C.Ç. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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