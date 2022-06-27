Son dakika haberleri... IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki gaz tesisine yönelik saldırılarda 'yasa dışı' grupları suçladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne yönelik son bir haftada üç kez tekrar eden füze saldırılarının arkasında "yasa dışı" gruplar olduğunu belirtti.

IKBY Başbakanı Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne yönelik son bir haftada üç kez yinelenen füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son aylarda IKBY halkına ve altyapılarına yönelik tekrarlanan terör saldırılarından derinden rahatsız olduğunu belirten Barzani, "Saldırıların arkasındaki korkaklar, ülkenin geri kalanında kamuoyunun inancını kaybettikleri için kriminal saldırılara başvurdular." ifadelerini kullandı.

Barzani, "Geleceğe ve gençlere iş yaratmak için dünyanın geri kalanıyla ekonomik bütünleşmeye odaklanmak yerine, yasa dışı gruplar köylerimize ve sivillere roket atıyor." dedi.

Peşmerge ve İçişleri Bakanlıklarına önemli kamu altyapısı ile petrol ve gaz tesislerini korumak için gerekli önlemleri almaları talimatı verdiğini belirten Barzani, "Bu planın bir parçası olarak, bölgeyi ek kuvvetlerle takviye etmeyi kabul ettik. Önümüzdeki günlerde daha fazla önlemler gözden geçirilecek." ifadelerine yer verdi.

Son dönemdeki saldırılar

Irak'ın kuzeyinde son dönemde düzenlenen saldırılar dikkati çekiyor.

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede "İsrail'e bağlı üs bulunduğunu ve onun hedef alındığını" iddia ederek, füze saldırılarını üstlenmişti.

Erbil'de 8 Haziran'da Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısında ise 3 sivilin yaralandığı ve sivil araçların hasar gördüğü bildirilmişti.

IKBY Güvenlik Konseyi, saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıklamıştı.

Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesine de 21 Haziran'da bir füzenin düştüğü, olayda can kaybı olmadığı belirtilmişti.

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne ise 22, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde füze saldırıları gerçekleştirilmişti. Saldırılar sonucunda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken, saldırıları üstlenen olmamıştı.