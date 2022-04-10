Son dakika haberleri... İHBARA GİDEN POLİSLERE SPORCULARDAN SÜRPRİZ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kavga ihbarına giden polisleri minik sporcu ve aileleri karşıladı. Şaşıran ekipler için pasta kesen sporcular, Polis Haftası'nı kutladı.

İlçedeki spor salonunda kavga ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa, sürede olay yerine sevk edildi. Salona girdikleri anda minij sporcu ve velileri tarafından alkışla karşılanan polisler daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı hep birlikte kesti. Salondakiler tüm polislerin Polis Haftası'nı kutlayarak, görevlerinde başarı diledi. (DHA)