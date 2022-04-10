Son dakika haberleri... İHBARA GİDEN POLİSLERE SPORCULARDAN SÜRPRİZ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... İHBARA GİDEN POLİSLERE SPORCULARDAN SÜRPRİZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde kavga ihbarına giden polisleri minik sporcu ve aileleri karşıladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kavga ihbarına giden polisleri minik sporcu ve aileleri karşıladı. Şaşıran ekipler için pasta kesen sporcular, Polis Haftası'nı kutladı.

İlçedeki spor salonunda kavga ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa, sürede olay yerine sevk edildi. Salona girdikleri anda minij sporcu ve velileri tarafından alkışla karşılanan polisler daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı hep birlikte kesti. Salondakiler tüm polislerin Polis Haftası'nı kutlayarak, görevlerinde başarı diledi. (DHA)

Son dakika haberleri... İHBARA GİDEN POLİSLERE SPORCULARDAN SÜRPRİZ

Son dakika haberleri... İHBARA GİDEN POLİSLERE SPORCULARDAN SÜRPRİZ

Son dakika haberleri... İHBARA GİDEN POLİSLERE SPORCULARDAN SÜRPRİZ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis Haftası, Hisarcık, Tarsus, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title