Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Iğdır-Ağrı kara yolunda yapılan kontrollerde durdurulan bir araçtaki aramalarda 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bayram sonrası oluşan yoğun trafikten yararlanmayı hedeflediği belirlenen E.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel