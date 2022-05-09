Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Iğdır-Ağrı kara yolunda yapılan kontrollerde durdurulan bir araçtaki aramalarda 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bayram sonrası oluşan yoğun trafikten yararlanmayı hedeflediği belirlenen E.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Iğdır, Güncel, Haberler

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